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В Харькове произошли взрывы

В Харькове после атаки беспилотников прозвучали взрывы
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Gian Marco Benedetto/Anadolu Agency via Reuters Connect

В Харькове прозвучали несколько взрывов. Об этом сообщает Telegram-канал «Харьков Life».

Взрывы прогремели в Слободском и Шевченковском районах города. В результате них произошли возгорания.

По имеющейся информации, Харьков атаковали беспилотные летательные аппараты.

В настоящее время в городе звучат сигналы воздушной тревоги.

7 июля сообщалось, что серия взрывов произошла в расположенной на юге Украины Одессе.

Накануне в здании территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) в Кременчуге Полтавской области произошел взрыв во время действия воздушной тревоги.

3 июля в Полтаве и в прилегающих к городу районах произошла серия взрывов. В результате одного из них оказалось повреждено здание ТЦК.

Ранее появились взрыва в Житомирской области.

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