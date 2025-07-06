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Взрыв прогремел в здании военкомата в Полтавской области

«Страна.ua»: в здании военкомата в Кременчуге произошел взрыв
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Stringer/dpa/Global Look Press

В здании военкомата в Кременчуге в Полтавской области Украины произошел взрыв во время действия воздушной тревоги. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

Подробности этого происшествия не приводятся. О том, есть ли пострадавшие, не сообщается.. Местные власти информацию о взрыве не подтверждали.

3 июля в Полтаве и в прилегающих к городу районах произошла серия взрывов. В результате одного из них оказалось повреждено здание территориального центра комплектования (ТЦК, аналог российского военкомата). По данным украинского издания «Страна.ua», есть пострадавшие, в частности, среди гражданского населения. Кроме того, есть жертвы среди военных.

До этого депутат Верховной рады Артем Дмитрук назвал Вооруженные силы (ВС) РФ союзником народа Украины на фоне ударов по зданиям ТЦК. Он отметил, что российская армия действует на территории страны в качестве освободительной силы. По его словам, сотрудники ТЦК занимаются уничтожением украинского народа, проводя насильную мобилизацию и вызывая ненависть у украинцев.

Ранее Поддубный пошутил о спасении украинцев от поездки на фронт.

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