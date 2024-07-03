В Полтаве произошла серия взрывов

Серия взрывов произошла в украинском городе Полтаве и в прилегающем районе. Об этом сообщил 24-й канал украинского телевидения.

Подробности не приводятся.

Отмечается, что в настоящий момент воздушная тревога действует в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях Украины.

3 июля сообщалось, что в Одессе на фоне воздушной тревоги произошел взрыв.

2 июля в подконтрольном ВСУ городе Херсоне произошла серия взрывов. В тот же день координатор пророссийского подполья в Николаевской области Сергей Лебедев заявил об ударе по заводу с БПЛА в Харькове.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Шебекине после обстрела со стороны ВСУ начался пожар.