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Взрывы произошли в Одессе

В Одессе произошла серия взрывов
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Mohammed Othman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Серия взрывов произошла в Одессе, расположенной на юге Украины. Это следует из данных официального ресурса для оповещения населения.

Воздушная тревога действует в Киевской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях Украины.

Накануне в здании территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) в Кременчуге Полтавской области произошел взрыв во время действия воздушной тревоги.

3 июля в Полтаве и в прилегающих к городу районах произошла серия взрывов. В результате одного из них оказалось повреждено здание ТЦК. По данным украинского издания «Страна.ua», есть пострадавшие, в частности, среди гражданского населения. Кроме того, некоторые украинские военные не выжили.

29 июня Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) и нефтеперерабатывающим предприятиям Украины. СМИ сообщали о взрывах и пожарах во Львовской, Полтавской, Ивано-Франковской и Черкасской областях, а также в Николаеве и Запорожье. По данным российских военкоров и Telegram-каналов, ВС РФ ударили по Бурштынской теплоэлектростанции, аэродрому Кульбакино, а также нефтеперерабатывающим заводам в Кременчуге и Дрогобыче.

Ранее в США предрекли ракетные удары по странам, помогающим Украине или России.

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