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Появились кадры взрыва под Житомиром

Взрыв в Житомире попал на видео
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Кадр из видео/Telegram

Видео момента взрыва под Житомиром на северо-западе Украины опубликовала «Страна.ua».

Издание разместило кадры из местных пабликов и с видеорегистратора. На них видно, как после детонации в небо поднимается грибовидное облако черного дыма.

Два взрыва произошли накануне вечером в селе Березина на трассе близ Житомира на одном производственном предприятии. Оно было полностью уничтожено. По последним данным, при этом пострадали 24 человека, еще двое получили несовместимые с жизнью травмы.

Кроме того, были уничтожены 25 домов, еще больше зданий повреждены. Без электроэнергии после отключения 50 трансформаторных подстанций остались 735 жилищ. На 126-м километре автодороги М-06 Киев — Чоп перекрыто движение автомобилей в обоих направлениях. Патрульные обеспечивают безопасность и регулируют дорожное движение. О причинах взрывов пока ничего не известно.

Ранее жителей украинского Дрогобыча после взрыва призвали оставаться дома и надевать маски.

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