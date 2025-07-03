Появились кадры взрыва под Житомиром

Видео момента взрыва под Житомиром на северо-западе Украины опубликовала «Страна.ua».

Издание разместило кадры из местных пабликов и с видеорегистратора. На них видно, как после детонации в небо поднимается грибовидное облако черного дыма.

Два взрыва произошли накануне вечером в селе Березина на трассе близ Житомира на одном производственном предприятии. Оно было полностью уничтожено. По последним данным, при этом пострадали 24 человека, еще двое получили несовместимые с жизнью травмы.

Кроме того, были уничтожены 25 домов, еще больше зданий повреждены. Без электроэнергии после отключения 50 трансформаторных подстанций остались 735 жилищ. На 126-м километре автодороги М-06 Киев — Чоп перекрыто движение автомобилей в обоих направлениях. Патрульные обеспечивают безопасность и регулируют дорожное движение. О причинах взрывов пока ничего не известно.

Ранее жителей украинского Дрогобыча после взрыва призвали оставаться дома и надевать маски.