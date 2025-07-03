Взрыв в Полтаве повредил здание военкомата

Здание территориального центра комплектования (ТЦК, аналог российского военкомата) получило повреждения в результате взрыва в Полтаве. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.
По данным издания, в результате прилета пострадали люди, «в частности, гражданские». Есть жертвы среди военных, уточнило СМИ со ссылкой на сообщение Сухопутных войск Украины.
Как сильно пострадало само здание ТЦК и в каком районе города оно находится, не говорится.
3 июля в Полтаве и в прилегающих к городу районах произошла серия взрывов.
Помимо Полтавской области воздушная тревога объявлена еще в нескольких областях Украины. А именно в Днепропетровской, Кировоградской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях.
29 июня сообщалось о серии взрывов в контролируемом украинскими властями городе Херсоне.
27 июня взрыв прогремел на энергетическом объекте в центре Киева. После этого произошло возгорание.
Ранее появились кадры взрыва в Житомирской области.