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Путин назвал сумму, собранную на поддержку СВО на акции «Все для победы!»

Путин: на поддержку СВО в рамках акции «Все для победы!» собрано 54,5 млрд
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На поддержку СВО в рамках акции «Все для победы!» собрали 54,5 миллиарда рублей народных средств. Об этом сообщил президент России Владимир Путин, передает Telegram-канал Кремля.

«‎В общей сложности было собрано, как сейчас вот рассказали, 54,5 миллиарда рублей народных средств, именно народных, на поддержку специальной военной операции, в том числе свыше 45 миллиардов по конкретным заявкам наших военнослужащих, боевых подразделений», — сказал российский лидер на одноименном форуме.

На мероприятии президент поблагодарил волонтеров Народного фронта за труд и искреннее служение Отечеству. Также он заявил, что тезис «‎Все для победы» стал символом нашего времени, поскольку в поддержке фронта участвует вся Россия.

6 июля глава государства второй раз за неделю приехал в национальный центр «Россия». На форуме глава государства вручит премии за оказание помощи участникам спецоперации на Украине, их семьям, а также жителям приграничья, Донбасса и Новороссии и ознакомится с выставкой к трехлетию проекта «Все для победы!».

Ранее Путин и Трамп обсудили конфликт на Украине.

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