Путин дважды за неделю приехал в наццентр «Россия»

Путин второй раз за неделю приехал в наццентр «Россия» на форум «Все для победы»

Президент России Владимир Путин второй раз за неделю приехал в национальный центр «Россия», в этот раз для посещения форума «Все для победы!». Об этом сообщает ТАСС.

На форуме глава государства вручит премии за оказание помощи участникам спецоперации на Украине, их семьям, а также жителям приграничья, Донбасса и Новороссии и ознакомится с выставкой к трехлетию проекта «Все для победы!».

3 июля Путин посетил организованную Агентством стратегических инициатив конференцию «Сильные идеи для нового времени».

За время существования наццентра «Россия» Путин посетил его мероприятия пять раз. Наццентр «Россия» был создан указом Путина от 1 июля 2024 года.

До этого сообщалось, что в филиалах Наццентра «Россия» создадут пространство по продвижению русского языка.

С такой инициативой выступила глава центра Елена Ямпольская на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. В частности, она указала на возможность создания такого пространства в ожидающем открытия филиале во Владивостоке.

Ранее Путин в наццентре «Россия» наградил победителя премии «Служение» Таранцова.