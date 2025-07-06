На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин дважды за неделю приехал в наццентр «Россия»

Путин второй раз за неделю приехал в наццентр «Россия» на форум «Все для победы»
true
true
true

Президент России Владимир Путин второй раз за неделю приехал в национальный центр «Россия», в этот раз для посещения форума «Все для победы!». Об этом сообщает ТАСС.

На форуме глава государства вручит премии за оказание помощи участникам спецоперации на Украине, их семьям, а также жителям приграничья, Донбасса и Новороссии и ознакомится с выставкой к трехлетию проекта «Все для победы!».

3 июля Путин посетил организованную Агентством стратегических инициатив конференцию «Сильные идеи для нового времени».

За время существования наццентра «Россия» Путин посетил его мероприятия пять раз. Наццентр «Россия» был создан указом Путина от 1 июля 2024 года.

До этого сообщалось, что в филиалах Наццентра «Россия» создадут пространство по продвижению русского языка.

С такой инициативой выступила глава центра Елена Ямпольская на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. В частности, она указала на возможность создания такого пространства в ожидающем открытия филиале во Владивостоке.

Ранее Путин в наццентре «Россия» наградил победителя премии «Служение» Таранцова.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами