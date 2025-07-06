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Путин рассказал о значении тезиса «‎Все для победы»

Путин: тезис «‎Все для победы» стал символом нашего времени
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Михаил Климентьев/РИА Новости

Тезис «‎Все для победы» стал символом нашего времени, поскольку в поддержке фронта участвует вся Россия. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на одноименной выставке Народного фронта, пишет РИА Новости.

«‎Огромное спасибо миллионам людей, для кого девиз «Все для победы» стал призывом и руководством к действию. Всем, кто помогает фронту, нашим солдатам и офицерам, настоящим героям, решающим в трудных боевых условиях важнейшие задачи — защиту Родины», — сказал он.

До этого российский лидер выразил благодарность волонтерам Народного фронта, отметив, что они служат на благо Отечества.

6 июля президент второй раз за неделю приехал в национальный центр «Россия». На форуме глава государства вручит премии за оказание помощи участникам спецоперации на Украине, их семьям, а также жителям приграничья, Донбасса и Новороссии и ознакомится с выставкой к трехлетию проекта «Все для победы!».

3 июля Путин посетил организованную Агентством стратегических инициатив конференцию «Сильные идеи для нового времени». За время существования наццентра «Россия» Путин посетил его мероприятия пять раз. Наццентр «Россия» был создан указом президента от 1 июля 2024 года.

Ранее Путин в наццентре «Россия» наградил победителя премии «Служение» Таранцова.

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