Путин поблагодарил волонтеров Народного фронта за служение Отечеству

Президент Российской Федерации Владимир Путин поблагодарил волонтеров Народного фронта за труд и искреннее служение Отечеству. Об этом пишет РИА Новости.

«Здесь собрались люди решительные, твердые в своих убеждениях, настоящие патриоты из всех регионов нашей огромной страны. Благодарю вас за труд, за искреннее, преданное служение Отечеству», — сказал российский лидер на выставке «‎Все для победы!».

6 июля президент второй раз за неделю приехал в национальный центр «Россия». На форуме глава государства вручит премии за оказание помощи участникам спецоперации на Украине, их семьям, а также жителям приграничья, Донбасса и Новороссии и ознакомится с выставкой к трехлетию проекта «Все для победы!».

3 июля Путин посетил организованную Агентством стратегических инициатив конференцию «Сильные идеи для нового времени». За время существования наццентра «Россия» Путин посетил его мероприятия пять раз. Наццентр «Россия» был создан указом президента от 1 июля 2024 года.

Ранее Путин в наццентре «Россия» наградил победителя премии «Служение» Таранцова.