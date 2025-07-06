В Пензенской области объявили режим беспилотной опасности

Режим беспилотной опасности ввели в Пензенской области, сообщает губернатор региона Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.

«На территории Пензенской области введен режим «Беспилотная опасность», — написал глава региона.

Мельниченко добавил, что в настоящее время на территории региона в целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета.

Утром 5 июля Минобороны РФ сообщило о ликвидации 94 украинских дронов над 13 регионами России за ночь. Наибольшее число аппаратов — 34 — сбили над территорией Воронежской области. Кроме того, 11 БПЛА уничтожены над Брянской областью, по девять — над Белгородской и Саратовской, восемь — над Новгородской, шесть — над Курской, по три — над Ленинградской и Орловской, по два — над Ростовской, Смоленской, Рязанской областями и Республикой Чувашия, по одному — над территориями Московского региона, Пензенской и Тульской областей.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее исполнительница хита «А я все летала» застряла в Шереметьево из-за беспилотников.