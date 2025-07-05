На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Над Россией за ночь сбили более 90 украинских беспилотников

Минобороны: силы ПВО сбили 94 украинских дрона над 13 регионами России за ночь
true
true
true
close
Inna Varenytsia/Reuters

За ночь с 4 на 5 июля российские системы противовоздушной обороны уничтожили 94 украинских беспилотных летательных аппарата над территориями 13 регионов. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Наибольшее число целей зафиксировано над Воронежской (34), Брянской (11), Белгородской и Саратовской (по 9) областями.

Как уточнили в оборонном ведомстве, над Новгородской областью сбили восемь дронов, над Курской — шесть. По три БПЛА нейтрализовали над Ленинградской и Орловской областями. Над Ростовской, Смоленской, Рязанской областями и Чувашией уничтожили по два аппарата. Единичные цели ликвидировали над Московским регионом, Пензенской и Тульской областями, заключили в ведомстве.

При этом о повреждениях и пострадавших в Минобороны не сообщали.

Накануне в министерстве обороны РФ сообщили, что над территорией семи регионов России вечером 4 июля средства ПВО сбили 42 беспилотника Вооруженных сил Украины.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами