Над Россией за ночь сбили более 90 украинских беспилотников

Минобороны: силы ПВО сбили 94 украинских дрона над 13 регионами России за ночь

За ночь с 4 на 5 июля российские системы противовоздушной обороны уничтожили 94 украинских беспилотных летательных аппарата над территориями 13 регионов. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Наибольшее число целей зафиксировано над Воронежской (34), Брянской (11), Белгородской и Саратовской (по 9) областями.

Как уточнили в оборонном ведомстве, над Новгородской областью сбили восемь дронов, над Курской — шесть. По три БПЛА нейтрализовали над Ленинградской и Орловской областями. Над Ростовской, Смоленской, Рязанской областями и Чувашией уничтожили по два аппарата. Единичные цели ликвидировали над Московским регионом, Пензенской и Тульской областями, заключили в ведомстве.

При этом о повреждениях и пострадавших в Минобороны не сообщали.

Накануне в министерстве обороны РФ сообщили, что над территорией семи регионов России вечером 4 июля средства ПВО сбили 42 беспилотника Вооруженных сил Украины.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.