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Российским военным вручили орден Суворова

МО: Тульской воздушно-десантной дивизии вручили орден Суворова
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Тульской воздушно-десантной дивизии вручили орден Суворова. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«‎Генерал-майор Сергей Чубарыкин прикрепил Орден Суворова к полотнищу Георгиевского знамени соединения», — сказано в сообщении оборонного ведомства.

2 июля президент России Владимир Путин поздравил 36-ю гвардейскую общевойсковую армию с присвоением почетного наименования «гвардейская».

Глава государства отметил, что действия личного состава бригады в ходе специальной военной операции на Украине стали образцом выполнения воинского долга и высокого профессионализма.

В начале июня Путин подписал указ о присвоении 305-й артиллерийской Гумбинненской ордена Красной Звезды бригаде почетного наименования «гвардейская».

В мае глава государства присвоил такое же звание 52-й артиллерийской бригаде.

В феврале Путин присвоил почетные наименования ряду соединений и воинских частей ВС РФ. Так, 155-я отдельная гвардейская орденов Жукова и Суворова бригада морской пехоты стала «Курской», а 200-я артиллерийская бригада стала «гвардейской». Также «гвардейскими» стали 27-й артиллерийский полк, 92-я ордена Кутузова ракетная бригада и 54-я ордена Красной Звезды бригада управления.

Ранее сыну Кадырова присвоили звание почетного гражданина Грозного.

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