Путин наградил почетным наименованием артиллерийскую бригаду ВС РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении 305-й артиллерийской Гумбинненской ордена Красной Звезды бригаде почетного наименования «гвардейская». Соответствующий указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно документу, почетное звание присвоено бригаде за проявленные личным составом в ходе специальной военной операции на Украине «массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество».

В начале мая Путин присвоил 52-й артиллерийской бригаде почетное наименование «гвардейская».

В феврале этого года президент России присвоил почетные наименования ряду соединений и воинских частей ВС РФ. Так, 155-я отдельная гвардейская орденов Жукова и Суворова бригада морской пехоты стала «Курской», а 200-я артиллерийская бригада стала «гвардейской». Также «гвардейскими» стали 27-й артиллерийский полк, 92-я ордена Кутузова ракетная бригада и 54-я ордена Красной Звезды бригада управления.

Ранее сыну Рамзана Кадырова присвоили звание почетного гражданина Грозного.