Путин присвоил 52-й артиллерийской бригаде звание «гвардейская»

Президент России Владимир Путин присвоил 52-й артиллерийской бригаде почетное наименование «гвардейская». Соответствующий указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно документу, почетное звание присвоено бригаде за проявленные личным составом в ходе специальной военной операции «массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество».

С этого момента бригада будет именоваться «52 гвардейская артиллерийская бригада». Указ вступил в силу со дня его подписания.

В феврале Путин присвоил почетные наименования ряду соединений и воинских частей ВС РФ. Так, 155-я отдельная гвардейская орденов Жукова и Суворова бригада морской пехоты стала «Курской», а 200-я артиллерийская бригада стала «гвардейской». Также «гвардейскими» стали 27-й артиллерийский полк, 92-я ордена Кутузова ракетная бригада и 54-я ордена Красной Звезды бригада управления.

Ранее сыну Кадырова присвоили звание почетного гражданина Грозного.