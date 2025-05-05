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Путин присвоил 52-й артиллерийской бригаде звание «гвардейская»

Путин наградил почетным наименованием 52-ю артиллерийскую бригаду ВС РФ
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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин присвоил 52-й артиллерийской бригаде почетное наименование «гвардейская». Соответствующий указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно документу, почетное звание присвоено бригаде за проявленные личным составом в ходе специальной военной операции «массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество».

С этого момента бригада будет именоваться «52 гвардейская артиллерийская бригада». Указ вступил в силу со дня его подписания.

В феврале Путин присвоил почетные наименования ряду соединений и воинских частей ВС РФ. Так, 155-я отдельная гвардейская орденов Жукова и Суворова бригада морской пехоты стала «Курской», а 200-я артиллерийская бригада стала «гвардейской». Также «гвардейскими» стали 27-й артиллерийский полк, 92-я ордена Кутузова ракетная бригада и 54-я ордена Красной Звезды бригада управления.

Ранее сыну Кадырова присвоили звание почетного гражданина Грозного.

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