Путин наградил 36-ю общевойсковую армию новым наименованием

Президент России Владимир Путин поздравил 36-ю гвардейскую общевойсковую армию с присвоением почетного наименования «гвардейская». Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России», — говорится в заявлении.

Глава государства отметил, что действия личного состава бригады в ходе специальной военной операции на Украине стали образцом выполнения воинского долга и высокого профессионализма.

В начале июня Путин подписал указ о присвоении 305-й артиллерийской Гумбинненской ордена Красной Звезды бригаде почетного наименования «гвардейская».

В мае глава государства присвоил такое же звание 52-й артиллерийской бригаде.

Ранее имя Путина появилось на мемориальной стене в Севастополе.