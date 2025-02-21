Путин присвоил почетные наименования четырем бригадам ВС РФ

Президент РФ Владимир Путин присвоил почетные наименования ряду соединений и воинских частей за «массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество», проявленные в ходе специальной военной операции. Соответствующие документы опубликованы на портале правовой информации.

Теперь благодаря поощрению российского лидера 155-я отдельная гвардейская орденов Жукова и Суворова бригада морской пехоты будет именоваться «Курской». Также 200-я артиллерийская бригада стала «гвардейской», такое же наименование получил и 27-й артиллерийский полк. В свою очередь, президент поощрил 92-ю ордена Кутузова ракетную бригаду — после указа Путина она стала «гвардейской». Такое же наименование получила и 54-я ордена Красной Звезды бригада управления.

Также Путин присвоил командующему Черноморским флотом Сергею Пинчуку звание адмирала. О назначении Пинчука на должность командующего Черноморским флотом было объявлено в 2024 году.

Кроме того, российский лидер присвоил звание генерал-полковника командующему группировкой войск «Восток» Андрею Иванаеву и начальнику Национального центра управления обороной Российской Федерации Станиславу Гаджимагомедову.

В январе Владимир Путин присвоил 433-му мотострелковому полку почетное наименование «Гвардейский». Такое наименование было присвоено «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, которые были проявлены личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества».

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