Глава Удмуртии сообщил об атаке дронов ВСУ

Два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали объект в Удмуртии. Об этом рассказал глава региона Александр Бречалов в своем Telegram-канале.

«В настоящий момент есть подтвержденная информация о двух БПЛА. Один аппарат благодаря предпринятым мерам безопасности объекта не достиг. Второй попал в техническое сооружение», — сообщил Бречалов.

Чиновник подчеркнул, что атаке подвергся объект не в Ижевске и не в других городах Удмуртии. Последствия нападения сейчас ликвидируются. Информации о жертвах и пострадавших нет, уточнил Бречалов.

В ночь на 1 июля и утром Ижевск подвергся атаке украинских дронов. Целью удара стал электромеханический завод «Купол», выпускающий зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «Тор». По информации СМИ, в атаке участвовали три беспилотника ВСУ «Лютый», один удалось сбить.

Как сообщил Александр Бречалов, в результате этих ударов пострадали 45 человек, есть три жертвы. О происшествии глава Удмуртии доложил президенту РФ Владимиру Путину.

Ранее Поддубный связал удар ВСУ по Ижевску с визитом главы МИД ФРГ в Киев.