Выросло число пострадавших из-за атаки украинских БПЛА в Ижевске

Бречалов: число пострадавших из-за атаки дронов в Ижевске увеличилось до 45

Число пострадавших после атаки украинских беспилотников на Ижевск увеличилось до 45. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

По его словам, в результате атаки три человека получили ранения, несовместимые с жизнью.

«В больницах города находятся 35 человек, из них 6 пока еще в тяжелом состоянии. Остальные обслужены амбулаторно, в ПВР, а также на месте происшествия», — написал глава региона.

Спецборт МЧС России доставит в Москву из Ижевска пострадавших при атаке дронов. Воздушное судно уже вылетело в столицу.

В ночь на 1 июля и утром Ижевск подвергся атаке беспилотников ВСУ. Главной целью украинцев стал электромеханический завод «Купол». По информации СМИ, в сторону региона было выпущено три беспилотника «Лютый», один удалось сбить.

Ранее ВСУ атаковали администрацию и МФЦ в поселке в ЛНР.