Бречалов заявил, что доложил Путину об атаке ВСУ в Ижевске

Бречалов: доложил Путину о ЧП в Ижевске, он соболезнует семьям погибших

Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов заявил, что доложил президенту РФ Владимиру Путину о ситуации в Ижевске, который минувшей ночью и этим утром подвергся атаке украинских беспилотников. Об этом он сказал в видеообращении в своем Telegram-канале.

«Я буквально час назад говорил с президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным», — отметил Бречалов.

Глава региона добавил, что Путин выразил соболезнования семьям, которые потеряли родных, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

В ночь на 1 июля и утром Ижевск подвергся атаке украинских дронов. Целью удара стал электромеханический завод «Купол», выпускающий ЗРК «Тор». По информации СМИ, в атаке участвовали три беспилотника «Лютый», один удалось сбить.

Как сообщил Александр Бречалов, в результате этих ударов погибли три человека, пострадали не менее 35. Он уточнил, что десять из них находятся в тяжелом состоянии. Сейчас им оказывается вся необходимая помощь в больнице города Ижевска.

Как пишет Mash, среди пострадавших при атаке ВСУ на Ижевск есть ребенок. Он находится в состоянии средней тяжести.

Бречалов добавил, что на месте ЧП работают оперативные службы, ликвидируется очаги возгорания. По данным Baza, «идет разбор завалов», все сотрудники завода эвакуированы.

Ранее одна из жительниц Ижевска рассказала об атаке ВСУ.