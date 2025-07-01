Дроны «Лютый» атаковали завод «Купол» в Ижевске. Три человека погибли, ранен ребенок

В ночь на 1 июля Ижевск подвергся атаке украинских дронов: по данным властей, погибли три человека, 24 получили ранения, семеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Целью удара стал электромеханический завод «Купол», выпускающий ЗРК «Тор». По информации СМИ, в атаке участвовали три БПЛА «Лютый». Один был сбит. В Ижевске и еще нескольких городах ввели ограничения на полеты.

В ночь на 1 июля и утром Ижевск подвергся атаке украинских беспилотников. Погибли три человека, пострадали не менее 24 человек. По данным Telegram-канала BAZA, семь пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще 17 — в состоянии средней тяжести. Это позднее подтвердил глава Удмуртии Александр Бречалов.

«К огромному сожалению, есть погибшие и есть тяжелораненые. Сейчас оказывается вся необходимая помощь им в больнице города Ижевска. С пострадавшими работают психологи», — сообщил он в видеообращении в своем Telegram-канале.

Бречалов добавил, что на месте инцидента работают все оперативные службы, ликвидируется очаги возгорания. BAZA пишет, что «идет разбор завалов», все сотрудники были эвакуированы. По данным Mash, при атаке ВСУ на Ижевск пострадал ребенок . Сейчас он находится в больнице в состоянии средней тяжести — его обследуют врачи.

Целью атаки был электромеханический завод «Купол». Одна из жительниц города рассказала URA.RU об атаке.

«Услышала какой-то шум, что-то вроде жужжания, потом в 9:48 было шипение, после чего резкий взрыв. Смотрю в окно, все люди смотрят в сторону предприятия. Через пять минут снова услышала шипение и взрыв, после этого раздались звуки сигнализаций машин, на улице началась паника», — сообщила жительница города.

Завод «Купол» входит в состав концерна «Алмаз-Антей» и занимается производством зенитных ракетных комплексов семейства «Тор», включая современные версии «Тор-М2».

Атака на регионы России

По данным Telegram-канала SHOT, в атаке участвовали в общей сложности три беспилотника типа «Лютый» . Два БПЛА ударили по целям в городе, а третий, предположительно, был сбит при подлете к Ижевску над Увинским районом.

В соцсетях были опубликованы кадры пролета одного из беспилотников на низкой высоте над жилыми домами.

На фоне атаки в аэропорту Ижевска были введены ограничения на полеты гражданской авиации. Об этом в своем Telegram-канале сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Ижевск», — говорится в публикации.

Дроны ВСУ впервые атаковали Сибирь. Они вылетали из фуры, чтобы ударить по аэродрому Дроны ВСУ впервые атаковали Сибирь, целью стала военная часть в поселке Средний Иркутской области. БПЛА... 01 июня 22:22

Кроме Ижевска, на фоне атаки ВСУ ограничения были введены в аэропортах Казани, Нижнекамска, Саратова и Ульяновска.

ВСУ ранее осуществили новую массированную атаку с применением БПЛА на регионы России. Так, по данным Минобороны РФ, в ночь на 1 июля средствами ПВО были уничтожены 60 украинских БПЛА самолетного типа. 17 дронов были сбиты над Крымом, еще 16 в Ростовской области, 11 БПЛА были перехвачены над Азовским морем. Кроме того, пять аппаратов ликвидированы над Курской областью, четыре над Саратовской, три над Черным морем, два в Белгородской области. По одному беспилотнику уничтожено в небе над Воронежской и Орловской областями.

Ранее глава украинского минобороны Рустем Умеров пригрозил увеличить число атак дронами дальнего радиуса действия.