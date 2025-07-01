Поддубный связал удар ВСУ по Ижевску с визитом главы МИД ФРГ в Киев

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Ижевску была направлена на демонстрацию военной мощи Западу. Таким мнением поделился военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.

Журналист считает, что украинцы таким образом показали свои возможности западным спонсорам Украины, в частности, Берлину. Он обратил внимание на то, что в атаке на Ижевск участвовали беспилотники «Лютый», которые производятся на деньги Германии.

Поддубный также вспомнил о визите в Киев главы МИД ФРГ Йоханна Вадефуля и его заявление о расширении сотрудничества Германии и Украины в военно-технической сфере.

«Это был отчет Киева о проделанной работе», — заключил военкор.

В ночь на 1 июля и утром Ижевск подвергся атаке украинских дронов. Целью удара стал электромеханический завод «Купол», который занимается выпуском зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Тор». По информации СМИ, в атаке участвовали три беспилотника «Лютый», один удалось сбить.

Как сообщил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов в своем Telegram-канале, в результате этих ударов три человека получили ранения, несовместимые с жизнью, еще 35 были госпитализированы с различными травмами. Он уточнил, что десять из них находятся в тяжелом состоянии.

Ранее Бречалов заявил, что доложил Путину об атаке ВСУ в Ижевске.