На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Минобороны подтвердило гибель замглавкома ВМФ России

Минобороны подтвердило гибель замглавкома ВМФ генерал-майора Михаила Гудкова
true
true
true
close
Юрий Смитюк/ТАСС

Министерство обороны России подтвердило гибель заместителя главнокомандующего Военно-морским флотом генерал-майора Михаила Гудкова. В ведомстве сообщили, что это произошло 2 июля в приграничном районе Курской области.

О гибели Гудкова ранее сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Вместе с генералом погиб его боевой товарищ Нариман Шихалиев. Оба офицера ранее служили в 155-й отдельной гвардейской бригаде морской пехоты ТОФ. Губернатор Приморья выразил глубокие соболезнования родным и сослуживцам погибших, подчеркнув их героизм и преданность долгу.

Российский политолог Георгий Бовт, говоря о гибели Гудкова, заявил, что в Курской области все еще идут бои с ВСУ.

Украинские войска вторглись в Курскую область 6 августа прошлого года. С того времени по апрель 2025 года в регионе шли бои.

26 апреля начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину, что ВС РФ освободили село Горналь — последний населенный пункт, остававшийся под контролем ВСУ.

По его оценке, потери украинских войск за все время боев на Курском направлении составили более 76 тыс. человек.

Ранее российские войска захватили танк Leopard 2 в Курской области.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами