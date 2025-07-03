Минобороны подтвердило гибель замглавкома ВМФ России

Министерство обороны России подтвердило гибель заместителя главнокомандующего Военно-морским флотом генерал-майора Михаила Гудкова. В ведомстве сообщили, что это произошло 2 июля в приграничном районе Курской области.

О гибели Гудкова ранее сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Вместе с генералом погиб его боевой товарищ Нариман Шихалиев. Оба офицера ранее служили в 155-й отдельной гвардейской бригаде морской пехоты ТОФ. Губернатор Приморья выразил глубокие соболезнования родным и сослуживцам погибших, подчеркнув их героизм и преданность долгу.

Российский политолог Георгий Бовт, говоря о гибели Гудкова, заявил, что в Курской области все еще идут бои с ВСУ.

Украинские войска вторглись в Курскую область 6 августа прошлого года. С того времени по апрель 2025 года в регионе шли бои.

26 апреля начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину, что ВС РФ освободили село Горналь — последний населенный пункт, остававшийся под контролем ВСУ.

По его оценке, потери украинских войск за все время боев на Курском направлении составили более 76 тыс. человек.

Ранее российские войска захватили танк Leopard 2 в Курской области.