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Российские войска захватили танк Leopard 2 в Курской области

Минобороны: танк Leopard 2А6 ВСУ был захвачен российскими военными
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Российские военные захватили танк Leopard 2А6 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в Telegram-канале министерства обороны России.

В публикации отмечается, что танк был эвакуирован в расположение гвардейского парашютно-десантного полка из района населенного пункта Дарьино в Курской области.

В ведомстве подчеркнули, что Leopard 2A6 был подбит оператором FPV-дрона еще зимой. На танке заклинило бортовые редукторы.

Боевая машина была доставлена российским военным практически с полным боекомплектом и без критических повреждений, добавили в министерстве.

30 июня в Минобороны заявили, что российские военные уничтожили танк Leopard 2А6 украинской армии, замаскированный в лесопосадке в Сумской области.

Координаты цели оперативно передали боевой группе центра беспилотных технологий Минобороны «Рубикон».

В результате серии ударов расчетами FPV-дронов замаскированный танк был уничтожен, что было подтверждено средствами объективного контроля, добавили в Минобороны.

Ранее на «Уралвагонзаводе» оценили трофейную западную бронетехнику.

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