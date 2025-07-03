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В Курской области погиб заместитель главнокомандующего ВМФ России

Кожемяко: в Курской области погиб заместитель главнокомандующего ВМФ РФ Гудков
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Юрий Смитюк/ТАСС

Заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом (ВМФ) России Михаил Гудков погиб в Курской области. Об этом сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко в своем Telegram-канале.

«Михаил Евгеньевич был настоящим воином, который не мыслил себя вне службы на флоте», — отметил губернатор Кожемяко.

Вместе с генералом погиб его боевой товарищ Нариман Шихалиев. Оба офицера ранее служили в 155-й отдельной гвардейской бригаде морской пехоты ТОФ.

Губернатор Приморья выразил глубокие соболезнования родным и сослуживцам погибших, подчеркнув их героизм и преданность долгу.

Украинские войска вторглись в Курскую область 6 августа прошлого года. С того времени по апрель 2025 года в регионе шли бои.

26 апреля начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту, что ВС РФ освободили село Горналь — последний населенный пункт, остававшийся под контролем ВСУ.

По его оценке, потери украинских войск за все время боев на Курском направлении составили более 76 тыс. человек.

Ранее стало известно о новой попытке ВСУ прорваться в Курскую область.

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