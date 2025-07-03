В РФ указали на одну деталь в сообщении о смерти замглавкома ВМФ России под Курском

Политолог Бовт: значит, в Курской области еще идут бои

Российский политолог Георгий Бовт в своем Telegram-канале заявил, что в Курской области все еще идут бои с ВСУ.

«Значит, в Курской области, увы, все еще идут бои с оккупантами», — прокомментировал Бовт гибель заместителя командующего Военно-морского флота (ВМФ) России Михаила Гудкова.

До этого губернатор Приморского края Олег Кожемяко сообщил, что в Курской области погиб заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом (ВМФ) России Михаил Гудков.

Вместе с генералом погиб его боевой товарищ Нариман Шихалиев. Оба офицера ранее служили в 155-й отдельной гвардейской бригаде морской пехоты ТОФ.

26 апреля начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту, что ВС РФ освободили село Горналь — последний населенный пункт в Курской области, остававшийся под контролем ВСУ.

По его оценке, потери украинских войск за все время боев на Курском направлении составили более 76 тыс. человек.

Ранее стало известно о новой попытке ВСУ прорваться в Курскую область.