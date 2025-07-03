В Германии высказались о прекращении военной помощи Украине от США

Tageszeitung: Украина может забыть о сближении с США после решения по поставкам

Украина может забыть о сближении с США после решения по поставкам оружия. Об этом пишет немецкая газета Tageszeitung.

«Многие украинцы сейчас без иллюзий, особенно относительно военной поддержки со стороны западных союзников. Им приходится иметь дело с американским президентом Дональдом Трампом», — говорится в публикации.

США 2 июля приостановили поставки на Украину важных перехватчиков Patriot, зенитных ракет, высокоточных боеприпасов и 155-мм снарядов. Пентагон проводит проверку собственных арсеналов и обеспокоен их сокращением из-за длительной помощи Киеву и операций на Ближнем Востоке. Часть вооружений уже находится в Европе, но партию задержали перед отправкой на Украину.

Член палаты представителей, республиканец от штата Техас Майкл Маккол заявил, что пауза в приостановке помощи Украине наступила в «неподходящее время» для Украины, поскольку ослабляет усилия по давлению на российского президента Владимира Путина.

Ранее экс-советник Байдена дал совет Трампу в отношении Украины.