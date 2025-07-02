В Киеве на фоне налета БПЛА прогремели взрывы

В Киеве произошли взрывы. Об этом сообщает «Общественное. Новости».

По данным онлайн-сервиса оповещения населения, в городе сейчас действует воздушная тревога. «Страна.ua» уточняет, что она связана с налетом БПЛА Shahed.

Накануне вечером на трассе близ Житомира на северо-западе Украины прозвучали два взрыва. Сначала сообщалось, что это случилось на заправке, а огонь перекинулся на автобус. Власти заявили, что два человека получили несовместимые с жизнью травмы, еще 15 пострадали. Кроме того, взрывами были повреждены частные дома.

На 126-м километре автодороги М-06 Киев — Чоп (вблизи села Березина, Житомирской области) было перекрыто движение в обоих направлениях. Патрульные обеспечивали безопасность и регулировали дорожное движение. Позднее стало известно, что взрывы под Житомиром произошли на территории двух производственных объектов, оба предприятия были полностью уничтожены.

Ранее жителей города на западе Украины после взрыва призвали оставаться дома и надевать маски