На Украине раскрыли точные места взрывов под Житомиром

Сокальский: взрывы под Житомиром произошли на двух производственных предприятиях

На Украине под Житомиром произошли взрывы на территории двух производственных предприятий. Об этом в интервью украинскому изданию УНИАН сообщил глава Глубочицкой общины Сергей Сокальский.

«Взрывы под Житомиром произошли на территории двух производственных объектов, оба предприятия полностью уничтожены», — заявил он.

По словам Сокальского, на месте инцидента работает следственная группа, выясняются обстоятельства произошедшего.

Незадолго до этого глава областной военной администрации Виталий Бунечко писал, что на трассе близ Житомира произошли два взрыва. В результате инцидента пострадали 15 человек.

Помимо этого, взрывной волной были повреждены частные дома. Он отметил, что на этом участке автодороги патрульные обеспечивают безопасность и регулировку дорожного движения. На месте происшествия работают все экстренные службы.

При этом украинское издание «Страна.ua» писало, что взрыв произошел на АЗС. По данным Telegram-канала Shot, взрыв мог произойти на одном из складов, однако версию с заправкой журналисты не исключали.

Ранее стало известно о взрыве в Сумах.