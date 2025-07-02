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В Житомире произошел взрыв

На АЗС в Житомире прогремели взрывы
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IMAGO/Martin Dziadek/Global Look Press

В городе Житомире на северо-западе Украины раздался мощный взрыв. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

В публикации говорится, что взрыв произошел на заправке и огонь перебросился на автобус.

По данным Telegram-канала Shot, взрыв мог произойти на одном из складов, однако версию с заправкой журналисты не исключают.

1 июля в городе Сумы, расположенном на северо-востоке Украины, произошел взрыв. Другие подробности инцидента неизвестны. В это время на территории Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областей действовала воздушная тревога.

29 июня газета The Wall Street Journal со ссылкой на украинских военных написала, что российские войска находятся всего в 20 км от города Сумы, сосредоточив в этом районе до 50 тысяч солдат. По данным издания, Вооруженные силы РФ превосходят ВСУ численностью примерно в три раза.

Ранее СМИ сообщили, что Украина могла повредить заходившие в российские порты суда.

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