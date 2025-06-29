Жителей города на западе Украины после взрыва призвали оставаться дома и надевать маски

Жителей украинского города Дрогобыча во Львовской области попросили не покидать дома. Об этом сообщается на сайте горсовета.
Власти заявили, что чрезвычайные службы Дрогобыча работают в усиленном режиме, а горожанам лучше оставаться в помещениях и закрыть окна. Утром глава Дрогобычской районной военной администрации Степан Кулиняк написал в соцсетях о взрыве и мощном возгорании на объекте промышленной инфраструктуры. Кроме того, в населенном пункте частично пропало электричество.
На этом фоне главный государственный санитарный врач региона Наталья Иванченко на странице Дрогобычской городской больницы в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) рекомендовала украинцам пить много воды и делать в помещении влажную уборку.
«Если вы находитесь в зоне задымления, рекомендуется оставаться в помещении, плотно закрывая окна и двери», — посоветовала медик.
Она добавила, что при необходимости выйти на улицу нужно использовать дыхательную или влажную маску.
Ранее Киев потерял F-16, отражая массированную атаку на военные объекты.