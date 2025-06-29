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Жителей города на западе Украины после взрыва призвали оставаться дома и надевать маски

В украинском Дрогобыче жителям рекомендовали не покидать дома после взрыва

Жителей украинского города Дрогобыча во Львовской области попросили не покидать дома. Об этом сообщается на сайте горсовета.

Власти заявили, что чрезвычайные службы Дрогобыча работают в усиленном режиме, а горожанам лучше оставаться в помещениях и закрыть окна. Утром глава Дрогобычской районной военной администрации Степан Кулиняк написал в соцсетях о взрыве и мощном возгорании на объекте промышленной инфраструктуры. Кроме того, в населенном пункте частично пропало электричество.

На этом фоне главный государственный санитарный врач региона Наталья Иванченко на странице Дрогобычской городской больницы в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) рекомендовала украинцам пить много воды и делать в помещении влажную уборку.

«Если вы находитесь в зоне задымления, рекомендуется оставаться в помещении, плотно закрывая окна и двери», — посоветовала медик.

Она добавила, что при необходимости выйти на улицу нужно использовать дыхательную или влажную маску.

Ранее Киев потерял F-16, отражая массированную атаку на военные объекты.

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