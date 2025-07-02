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На трассе близ Житомира были слышны взрывы

Глава ОВА Бунечко: на трассе близ Житомира прогремели два взрыва
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Кадр из видео/Соцсети

На трассе близ Житомира произошли два взрыва, сообщил глава областной военной администрации Виталий Бунечко в своем Telegram-канале.

По его словам, два человека погибли, еще 15 пострадали. Кроме того, взрывами были повреждены частные дома.

«В связи с произошедшим на 126-м километре автодороги М-06 Киев — Чоп (вблизи села Березина, Житомирской области) движение в обоих направлениях перекрыто», — написал Бунечко.

Глава Житомирской областной военной администрации отметил, что на этом участке автодороги патрульные обеспечивают безопасность и регулировку дорожного движения. На месте происшествия работают все экстренные службы.

Незадолго до этого сообщалось, что мощный взрыв в Житомире произошел на заправке и огонь перебросился на автобус. По данным Telegram-канала Shot, взрыв мог произойти на одном из складов, однако версию с заправкой журналисты не исключают.

Накануне в городе Сумы, который находится на северо-востоке Украины, также произошел взрыв, однако другие подробности инцидента неизвестны. В это время на территории Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областей действовала воздушная тревога.

Ранее на Западе раскрыли потери Украины в конфликте с Россией.

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