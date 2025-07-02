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Стало известно о последствиях взрывов вблизи Житомира

Взрывы в Житомирской области уничтожили два предприятия
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Кадр из видео/Соцсети

В Житомирской области Украины взрывы полностью уничтожили два производственных предприятия. Об этом в интервью телеканалу «Київ24» заявил глава Глубочицкой общины Сергей Сокальский.

По его словам, взрывы нанесли значительный ущерб расположенным рядом с предприятиями зданиям. Также имеются пострадавшие.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи. Причины взрывов пока не известны.

2 июля сообщалось, что на трассе близ Житомира произошли два взрыва.

Незадолго до этого стало известно, что мощный взрыв в Житомире произошел на заправке и огонь перебросился на автобус. По данным Telegram-канала Shot, взрыв мог произойти на одном из складов, однако версию с заправкой журналисты не исключают.

Накануне в городе Сумы, который находится на северо-востоке Украины, также произошел взрыв, однако другие подробности инцидента неизвестны.

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