Стало известно о взрыве в Сумах

В городе Сумы, расположенном на северо-востоке Украины, произошел взрыв. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Других подробностей СМИ не привело.

В Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях действует воздушная тревога.

29 июня газета The Wall Street Journal со ссылкой на украинских военных написала, что российские войска находятся всего в 20 км от города Сумы, сосредоточив в этом районе до 50 тысяч солдат. По данным издания, Вооруженные силы РФ превосходят ВСУ численностью примерно в три раза.

Как заявили украинские бойцы, численность российских войск «является большой проблемой», удержание Сумской области обходится неоправданно большими потерями для украинской армии.

В ночь на 29 июня Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) и нефтеперерабатывающим предприятиям Украины. В министерстве обороны РФ заявили, что атака была осуществлена высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, в том числе аэробаллистическим гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами.

СМИ сообщали о взрывах и пожарах во Львовской, Полтавской, Ивано-Франковской и Черкасской областях, а также в Николаеве и Запорожье. По данным российских военкоров и Telegram-каналов, ВС РФ ударили по Бурштынской теплоэлектростанции, аэродрому Кульбакино, а также нефтеперерабатывающим заводам в Кременчуге и Дрогобыче.

Ранее на Западе раскрыли потери Украины в конфликте с Россией.