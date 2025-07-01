Над ЛНР летит большое количество украинских дронов

Над территорией Луганской народной республики (ЛНР) зафиксирован массовый пролет украинских беспилотников. Об этом сообщает Telegram-канал правительства республики.

Только над Луганском пролетело свыше 20 дронов противника.

В связи с этим в Луганске, Красном Луче, Лутугино, Свердловске, Суходольске, Белокуракино объявлен режим осторожности.

30 июня украинская армия нанесла удар крылатыми ракетами Storm Shadow по центру Донецка.

24 июня в результате ночной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) получил повреждения вододобывающий объект «Луганскводы».

15 июня глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что восемь мирных жителей, в том числе шестеро детей, пострадали в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). В Ленинском районе Донецка украинский беспилотник ранил пять девочек и одного мальчика.

Ранее в ЛНР мужчина попал в реанимацию после атаки украинского дрона.