В ЛНР заявили о повреждении вододобывающего объекта при атаке ВСУ

В результате ночной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) вододобывающий объект «Луганскводы» получил повреждения. Об этом сообщили в Telegram-канале министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Луганской народной республики (ЛНР).

«Удар был нанесен ночью 24 июня, предположительно беспилотником. Вследствие инцидента без воды остались жители Кировска и Первомайска. К счастью, никто из сотрудников не пострадал», — говорится в сообщении.

В минстрое добавили, что в настоящее время специалисты проводят обследование объекта. В ходе работ они определят характер и масштаб повреждений. После этого рабочие приступят к восстановлению объекта.

9 июня ВСУ обстреляли город Горское в ЛНР, в результате чего были повреждены семь жилых домов. По словам главы администрации Первомайска Сергея Колягина, обошлось без пострадавших. По предварительным данным, один из домов полностью разрушен, еще один поврежден частично, а у остальных повреждены остекление и кровля.

Ранее в ЛНР мужчина попал в реанимацию после атаки украинского дрона.