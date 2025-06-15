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Несколько детей пострадали в результате атаки ВСУ по Донецку

Пушилин: шестеро детей пострадали в результате удара беспилотника ВСУ по Донецку
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Inna Varenytsia/Reuters

Восемь мирных жителей Донецкой народной республики (ДНР), в том числе шестеро детей, пострадали в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

По его словам, в Ленинском районе Донецка украинский беспилотник ранил шестерых детей — пять девочек и одного мальчика.

В поселке Богатырь Великоновоселковского муниципального округа дрон ВСУ сбросил взрывчатку, что привело к ранению мужчины и женщины.

Все пострадавшие получают квалифицированную медицинскую помощь.

Также в результате ударов со стороны ВСУ повреждены три жилых дома и два легковых автомобиля в Ленинском районе Донецка и Никитовском районе Горловки.

Всего за день ВСУ совершили 16 атак с использованием ствольной артиллерии и ударных беспилотников, добавил Пушилин.

13 июня глава ДНР сообщил, что ВСУ нанесли ракетный удар по Горняцкому району Макеевки. Украинские бойцы применили комплексы HIMARS и шрапнельные ракеты М30А1. Супружеская пара получила ранения, несовместимые с жизнью. В связи с произошедшим Пушилин выразил соболезнования родным и близким жертв.

Ранее дроны ВСУ повредили здание школы в ДНР.

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