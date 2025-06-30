Украинская армия нанесла удар крылатыми ракетами Storm Shadow по центру Донецка. Об этом сообщает Telegram-канал «РИА ДНР».

Атаке подвергся Ворошиловский район города. В торговых рядах напротив ЦУМа возле рынка «Сокол» вспыхнул пожар, повреждено несколько автомобилей.

По имеющейся информации, при обстреле погибла женщина, два человека получили ранения. Сотрудники МЧС ведут борьбу с огнем.

23 июня сообщалось, что жилой массив «Комсомолец» в Никитовском районе Горловки остался без света в результате обстрела украинской армией.

15 июня глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что восемь мирных жителей, в том числе шестеро детей, пострадали в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). В Ленинском районе Донецка украинский беспилотник ранил пять девочек и одного мальчика.

Ранее дроны ВСУ повредили здание школы в ДНР.