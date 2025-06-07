В ЛНР мужчина попал в реанимацию после атаки украинского дрона

Житель города Кременная в Луганской народной республике (ЛНР) получил тяжелые ранения в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщила пресс-служба правительства региона в Telegram-канале.

В заявлении уточняется, что дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанес удар по гражданскому автомобилю. У пострадавшего диагностировали сотрясение мозга, осколочные ранения и минно-взрывные травмы.

«40-летний мужчина попал в реанимацию», — подчеркивается в публикации.

6 июня станция шиномонтажа в городе Лисичанске, расположенном в ЛНР, подверглась атаке украинского беспилотника. Бойцы ВСУ с помощью дрона сбросили на объект взрывоопасный предмет.

Из-за этого пострадал 44-летний сотрудник. Его доставили в медицинское учреждение с множественными осколочными ранениями головы.

3 июня украинский БПЛА сбросил боеприпасы прямо на людей, которые стояли около магазина в городе Сватово в ЛНР. Тогда пострадали два человека. Еще один мужчина получил ранения при атаке беспилотника ВСУ на легковую машину на трассе Старобельск — Сватово.

Ранее украинские войска нанесли удар по МФЦ в Сватово.