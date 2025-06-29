Появились кадры последствий ударов по Брянску. Их опубликовал местный паблик «Подслушано Брянск».

На снятых жителями роликах видны поврежденные автомобили и фасады многоэтажных домов.

До этого сообщалось, что в Брянске в результате атаки БПЛА ВСУ пострадали два человека — обе раненых женщины. Пострадавшим пообещали оказать необходимую поддержку и материальную помощь.

Утром 29 июня министерство обороны России сообщило, что средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь уничтожили три беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией регионов России. По одному украинскому дрону были сбиты над территориями Курской и Ростовской областей, а также над Крымом.

12 июня президент РФ Владимир Путин сообщил, что российские силы ПВО уничтожили 7,5 тысячи западных ракет с начала СВО. По его словам, силы ПВО с февраля 2022 года сбили более 80 тысяч воздушных целей.

Ранее вертолет Путина попал в эпицентр атаки ВСУ во время визита в Курскую область.