Средства ПВО за ночь сбили три беспилотника ВСУ над регионами России

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь уничтожили три беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией регионов России. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.
По данным оборонного ведомства, по одному украинскому дрону были сбиты над территориями Курской и Ростовской областей, а также над Крымом.
Накануне в Минобороны сообщили, что системы ПВО за ночь сбили над территорией России 31 беспилотник ВСУ. Наибольшее число дронов — десять — уничтожено над Крымом. Шесть дронов военные сбили над Брянской областью, по пять — над Смоленской областью и акваторией Черного моря, два — над акваторией Азовского моря. По одному БПЛА уничтожено над Орловской, Белгородской, Калужской областями, а также Краснодарским краем.
27 июня в ведомстве заявили, что за прошедшую неделю российские войска сбили 1221 украинский беспилотник. Кроме того, была уничтожена украинская ракета большой дальности «Нептун».
Ранее украинский беспилотник атаковал многоэтажный дом в Запорожской области.