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Средства ПВО за ночь сбили три беспилотника ВСУ над регионами России

Минобороны: средства ПВО за ночь уничтожили три беспилотника ВСУ над РФ
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Ilya Galakhov/Global Look Press

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь уничтожили три беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией регионов России. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, по одному украинскому дрону были сбиты над территориями Курской и Ростовской областей, а также над Крымом.

Накануне в Минобороны сообщили, что системы ПВО за ночь сбили над территорией России 31 беспилотник ВСУ. Наибольшее число дронов — десять — уничтожено над Крымом. Шесть дронов военные сбили над Брянской областью, по пять — над Смоленской областью и акваторией Черного моря, два — над акваторией Азовского моря. По одному БПЛА уничтожено над Орловской, Белгородской, Калужской областями, а также Краснодарским краем.

27 июня в ведомстве заявили, что за прошедшую неделю российские войска сбили 1221 украинский беспилотник. Кроме того, была уничтожена украинская ракета большой дальности «Нептун».

Ранее украинский беспилотник атаковал многоэтажный дом в Запорожской области.

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