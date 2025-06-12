Путин назвал число уничтоженных российскими силами ПВО западных ракет с начала СВО

Путин: российские силы ПВО уничтожили 7,5 тысячи западных ракет с начала СВО

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) с начала специальной военной операции (СВО) уничтожили 7,5 тысячи современных ракет, которые Запад передал Украине. Об этом сообщил президент России Владимир Путин, пишет РИА Новости.

По его словам, силы ПВО с февраля 2022 года сбили более 80 тысяч воздушных целей.

«Из них 7,5 тысячи — это современные оперативно-тактические и крылатые ракеты, а также реактивные снаряды преимущественно, почти на 100%, западного производства», — сказал Путин на совещании по рассмотрению основных параметров проекта государственной программы вооружения на 2027–2036 годы.

Днем 12 июня Минобороны РФ сообщило, что системы ПВО за прошедшие сутки сбили 260 дронов Вооруженных сил Украины. В ведомстве отметили: 62 из 260 беспилотных летательных аппаратов уничтожили вне зоны проведения СВО.

9 июня российские средства ПВО сбили украинскую управляемую ракету большой дальности «Нептун», две американские авиационные бомбы JDAM и четыре снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS производства США.

Ранее Путин заявил, что Россия «не опаздывает» в сфере применения беспилотников.