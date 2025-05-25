Вертолет Путина попал в эпицентр атаки ВСУ во время визита в Курскую область

Командир ПВО Дашкин: вертолет Путина был в эпицентре атаки ВСУ в Курской области

Вертолет президента России Владимира Путина в ходе посещения Курской области попал в эпицентр отражения масштабной атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил командир дивизии ПВО Юрий Дашкин в эфире телеканала «Россия-24».

«Интенсивность атаки во время пролета борта с верховным главнокомандующим над территорией Курской области значительно возросла. Поэтому мы одновременно вели противовоздушный бой и обеспечивали безопасность в воздухе пролета вертолета президента», — сказал военный.

Дашкин добавил, что в результате боевая задача была выполнена. По его словам, российские военные отразили атаку беспилотников.

Путин посетил Курскую область впервые с момента освобождения региона от Вооруженных сил Украины (ВСУ) 20 мая. Президент встретился с волонтерами в местном гуманитарном штабе. К нему присоединились временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн и первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Ранее политолог указал на важную деталь визита Путина в Курскую область.