Несколько человек пострадали при атаке БПЛА ВСУ на Брянск

Богомаз: в Брянске в результате атаки БПЛА ВСУ пострадали два человека

Украина с помощью беспилотных летательных аппаратов атаковала Брянск, в результате этого два человека пострадали. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«Одной из пострадавших медпомощь оказана на месте. Вторая пострадавшая доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь», — написал он.

Глава региона добавил, что пострадавшим окажут необходимую поддержку и материальную помощь.

По предварительным данным, в двух многоквартирных домах повреждения получили фасады и окна. Также повреждены несколько автомобилей.

Утром 29 июня министерство обороны России сообщило, что средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь уничтожили три беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией регионов России.

До этого в Минобороны сообщили, что системы ПВО за ночь сбили над территорией России 31 беспилотник ВСУ. Наибольшее число дронов — десять — уничтожено над Крымом. Шесть дронов военные сбили над Брянской областью, по пять — над Смоленской областью и акваторией Черного моря, два — над акваторией Азовского моря. По одному БПЛА уничтожено над Орловской, Белгородской, Калужской областями, а также Краснодарским краем.

Ранее украинский беспилотник атаковал многоэтажный дом в Запорожской области.