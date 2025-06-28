Пушилин рассказал о роли беспилотников в зоне СВО

Пушилин: БПЛА играют решающую роль для продвижения и удержания позиций на фронте

Беспилотные летательные аппараты стали играть решающую роль для продвижения подразделений и удержания позиций в зоне проведения специальной военной операции. Об этом заявил в интервью ТАСС глава Донецкой народной республики Денис Пушилин на полях XII Форума регионов России и Белоруссии.

По его словам, то, что во многом сейчас решающую роль для продвижения подразделений или же удержания позиций на фронте играют дроны, причем разного типа, — это факт.

Пушилин добавил, что абсолютно неслучайно президентом России Владимиром Путиным было принято решение по созданию дополнительных подразделений БПЛА.

До этого сообщалось, что Вооруженные силы России начали применять в зоне специальной военной операции усовершенствованные беспилотники-камикадзе «Герань-2», укомплектованные тепловизионной камерой и системой прямого радиоуправления.

20 июня военный обозреватель Влад Шлепченко сообщал, что системы противовоздушной обороны Украины бессильны перед новыми российскими беспилотниками «Герань».

Ранее летчики ВСУ сняли летевший рядом БПЛА «Герань».