Системы противовоздушной обороны (ПВО) Украины бессильны перед новыми российскими беспилотниками «Герань». Об этом ИА «Новороссия» заявил военный обозреватель Влад Шлепченко.

Эксперт обратил внимание на удары российской армии по территории Украины, состоявшиеся в ночь на 17 июня. По его словам, жители Киева назвали эту атаку «самой страшной за все время конфликта».

«В целом же состоявшийся удар по Киеву снова ярко показал, что украинская ПВО не в состоянии защитить свою столицу. Даже ценой жизни собственных мирных граждан», — сказал Шлепченко.

Утром 17 июня министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о «массированном» ударе российской армии по территории республики «сотнями беспилотников и ракет». По его словам, это делалось намеренно во время проведения саммита «Большой семерки», чтобы «заставить лидеров G7 казаться слабыми».

По данным МВД Украины, в Киеве повреждены 27 объектов, в том числе объекты критической инфраструктуры.

Ранее воюющий в ВСУ рэпер Ярмак призвал украинцев эвакуироваться из городов.