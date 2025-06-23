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Летчики ВСУ сняли летевший рядом БПЛА «Герань»

Российская газета: ВСУ сняли летевший рядом дрон «Герань», но сбить не смогли
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Shutterstock

Украинские военные сняли летевший рядом беспилотник «Герань», но сбить не смогли. Об этом пишет «Российская газета».

По данным издания, российский ударный беспилотник на видео был снят экипажем украинского вертолета Ми-24. Съемка велась из десантного отсека вертолета.

Отмечается, что украинские военные предпринимали попытки сбить дрон, но они не увенчались успехом. Журналисты подчеркивают, что экипаж не задействовал свое штатное оружие — неподвижную 30-мм пушку ГШ-30-2К или четырехствольный пулемет ЯкБ-12,7.

До этого военблогер Алексей Живов сообщал, что Вооруженные силы РФ запустили в сторону Украины сотни беспилотников.

Живов не уточнил, на какие украинские объекты нацелены дроны.

20 июня военный обозреватель Влад Шлепченко сообщал, что системы противовоздушной обороны (ПВО) Украины бессильны перед новыми российскими беспилотниками «Герань». Эксперт обратил внимание на удары российской армии по территории Украины, состоявшиеся в ночь на 17 июня. По его словам, жители Киева назвали эту атаку «самой страшной за все время конфликта».

Ранее воюющий в ВСУ рэпер Ярмак призвал украинцев эвакуироваться из городов.

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