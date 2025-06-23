В Кремле оценили влияние конфликта на Ближнем Востоке на украинский кризис

Песков: РФ ожидает на неделе ясности с третьим раундом переговоров по Украине

Российская сторона продолжает работу в рамках диалога с Украиной на экспертном уровне и выполняет договоренности со второго раунда. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Так он ответил на вопрос журналистов о том, нет ли у России опасений, что обострение конфликта на Ближнем Востоке отвлечет мировое сообщество от кризиса на Украине.

«Ожидаем, что на этой неделе появится ясность с проведением третьего раунда переговоров. Мы продолжаем процесс», — добавил Песков.

Представитель Кремля отметил, что российская сторона сконцентрирована на достижении целей спецоперации, которые были обозначены президентом России Владимиром Путиным.

В ходе ПМЭФ глава государства заявил, что Россия с тревогой следит за эскалацией ситуации на Ближнем Востоке.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что ситуация на Ближнем Востоке остается крайне напряженной и представляет опасность не только для самого региона, но и для всего мира.

Ранее Израиль нанес ракетный удар по иранскому Кереджу.