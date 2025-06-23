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В Кремле рассказали об обмене пленными с Украиной

Песков: Россия и Украина продолжают обмен пленными и телами солдат
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Российская и украинская стороны продолжают обмениваться пленными и телами военнослужащих в рамках договоренностей, выдвинутых на стамбульских переговорах. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Выполняются те договоренности, которые были достигнуты на втором раунде стамбульских переговоров, продолжается обмен пленными и телами», — заявил он.

Он добавил, что российская сторона сконцентрирована на достижении целей спецоперации, которые были обозначены президентом России Владимиром Путиным. Представитель Кремля подчеркнул, что Россия на текущей неделе ожидает ясности в вопросе проведения третьего раунда переговоров.

2 июня в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров, посвященных урегулированию российско-украинского конфликта.

В ходе встречи стороны обсудили предложенные друг другом проекты меморандумов о прекращении огня и достигли договоренности об обмене всеми тяжелобольными военнопленными и лицами, не достигшими 25-летнего возраста, а также телами военнослужащих по принципу «6000 на 6000».

Ранее Мединский рассказал, что ему помогает в переговорах с Украиной.

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Переговоры о мире на Украине
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