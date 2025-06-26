Стало известно, что Украина рассчитывала на прекращение огня уже в этом году

WP: Киев надеялся на перемирие в 2025 году для поддержки экономики

Украина надеялась на перемирие с Россией в середине 2025 года. Об этом сообщила американская газета Washington Post со ссылкой на источники.

По словам одного из собеседников издания, ранее именно на этот срок строились все экономические прогнозы. Предполагалось, что прекращение огня поможет улучшить состояние экономики.

Однако теперь, как отметили украинские чиновники, внимание сосредоточено на мерах по выживанию в сложной ситуации, так как надежды на положительный сдвиг в экономике в этом году больше не рассматриваются.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что новая дата переговоров между Россией и Украиной может быть согласована уже на следующей неделе.

Второй раунд прошел 2 июня в Стамбуле, где обсуждались обмен пленными и прекращение огня на отдельных участках. Как сообщал глава российской делегации Владимир Мединский, Москва выполнила достигнутые договоренности, в то время как Киев вскоре от них публично отказался.

Ранее в Госдуме объяснили паузу в переговорах между Россией и Украиной.